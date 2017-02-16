Москва. Президент России Владимир Путин заявил на выступлении коллегии ФСБ, что Запад втягивает страну в конфронтацию. Об этом сообщает Интерфакс.

Он напомнил, что на саммите НАТО в 2016 году Россию признали основной угрозой безопасности западных стран. Глава государства определил ускорение процесса размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в НАТО ведущих государств, как стремление втянуть Россию в конфронтацию.

«Собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование», - цитирует издание Владимира Путина.

Также Президент России заметил, что обстановка в мире не стала спокойнее, напротив, многие существующие угрозы только обострились.

В частности, усилилось военно-политическое и экономическое соперничество между глобальными и региональными центрами влияния, между отдельными государствами. В связи с этим президент заявил, что требования к качеству и результативности работы ФСБ постоянно растут.