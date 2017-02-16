Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска получили возможность проводить собственные расследования. Такое решение приняли в четверг, 16 февраля, на очередной 12 сессии муниципального парламента.

Депутаты и раньше имели подобные полномочия, но сейчас появится возможность привлекать к делу профильных экспертов.

«Эта комиссия может отдельно привлекать каких-то отдельных экспертов со стороны, даже, может быть, на возмездной основе для того, чтобы они могли посмотреть, как исполняются те или иные вещи, потому что депутаты тоже не могут быть экспертами во всех областях. Именно эти люди будут заслушивать людей и получать документы. Работа будет проверяться через рабочую группу», - сказал председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.

Гарин уточнил, что депутатские расследования будут направлены на отслеживание работы должностных лиц, юридических лиц – всех тех, кто исполняет вопросы местного значения.