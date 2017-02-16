Ижевск. Удмуртия. Полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич проведет в Ижевске совещание по камскому мосту. Также он посетит объект по уничтожению химоружия в Кизнере и завод ижевский «Купол». Рабочая поездка запланирована на 17 февраля. Об этом и других важных событиях в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина».

Удмуртия в минуту 16 февраля 2017 года

Недостаток дружин:

Начальник полиции Ижевска назвал недостаточным количество добровольных дружин. В настоящее время в городе действуют 5 общественных объединений правоохранительной направленности.

Искусственный интеллект:

Сотрудники ИжГТУ рассказали о разработке роботов с искусственным интеллектом. Они имеют уникальную конструкцию колес, которая позволяет двигаться в любую сторону. Несколько предприятий уже заинтересовались техникой.

Смертельное ДТП:

В Ижевске на улице Пушкинской сбили 38-летнюю женщину и ее 6-летнего сына. Мать скончалась на месте происшествия. Ребенка доставили в больницу. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

Обналичивание денег:

В Ижевске преступное трио обвинили в обналичивании более миллиарда рублей. Злоумышленники заработали на этом 23 миллиона. В деле будет разбирать Индустриальный суд города.

Фигурное выступление:

Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова победила на Европейском юношеском олимпийском фестивале. В короткой программе она допустила ошибку на каскаде, в произвольной справилась с прокатом.

Ледовое побоище:

Депутаты Госсовета Удмуртии скрестят клюшки с парламентариями из Чувашии и Перми. Как сообщает пресс-служба заксобрания региона, игры могут состояться в марте этого года. Сейчас депутаты вместе со своими коллегами из ижевской городской думы продолжают еженедельные вечерние тренировки.