Ижевск. Удмуртия. Полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич проведет в Ижевске совещание по камскому мосту. Также он посетит объект по уничтожению химоружия в Кизнере и завод ижевский «Купол». Рабочая поездка запланирована на 17 февраля. Об этом и других важных событиях в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина».
Удмуртия в минуту 16 февраля 2017 года
Недостаток дружин:
Начальник полиции Ижевска назвал недостаточным количество добровольных дружин. В настоящее время в городе действуют 5 общественных объединений правоохранительной направленности.
Искусственный интеллект:
Сотрудники ИжГТУ рассказали о разработке роботов с искусственным интеллектом. Они имеют уникальную конструкцию колес, которая позволяет двигаться в любую сторону. Несколько предприятий уже заинтересовались техникой.
Смертельное ДТП:
В Ижевске на улице Пушкинской сбили 38-летнюю женщину и ее 6-летнего сына. Мать скончалась на месте происшествия. Ребенка доставили в больницу. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.
Обналичивание денег:
В Ижевске преступное трио обвинили в обналичивании более миллиарда рублей. Злоумышленники заработали на этом 23 миллиона. В деле будет разбирать Индустриальный суд города.
Фигурное выступление:
Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова победила на Европейском юношеском олимпийском фестивале. В короткой программе она допустила ошибку на каскаде, в произвольной справилась с прокатом.
Ледовое побоище:
Депутаты Госсовета Удмуртии скрестят клюшки с парламентариями из Чувашии и Перми. Как сообщает пресс-служба заксобрания региона, игры могут состояться в марте этого года. Сейчас депутаты вместе со своими коллегами из ижевской городской думы продолжают еженедельные вечерние тренировки.