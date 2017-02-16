США. К Земле приближается огромный астероид, который может пройти через атмосферу и упасть в районе Великобритании. Об этом пишет VistaNews со ссылкой на NASA.

По информации ученых, астероид, диаметр которого составляет от 500 до 1000 метров, может войти в атмосферу уже сегодня. Примерное место его падения – Великобритания и ее акватория.

О небесном теле ученые знают уже с 2016 года – он вылетел из района системы Нибиру. Но только сейчас ученые заметили его быстрое приближение к Земле. Столкновение может произойти в период с 16 по 24 февраля.

По самым позитивным предположениям астероид пролетит на расстоянии 50 миллионов километров от нашей планеты. Но есть и пессимистичные прогнозы, которые утверждают, что если столкновение произойдет, то Атлантике грозит огромное цунами, в результате которого все прибрежные районы окажутся под водой. Падение астероида повиляет на всю планету в целом, как это произошло миллионы лет назад. В результате этого полюса Земли сместились, и вымерли динозавры.