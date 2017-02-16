Москва. В Сети опубликовали «перевернутую» версию клипа группировки «Ленинград» на песню «Кольщик». Ее опубликовали в день премьеры оригинала на канале YouTube.

Режиссер ролика Илья Найшуллер, известный широкой публике по нашумевшему боевику «Хардкор», использовал прием реверсивной съемки, где все действие происходит в обратном порядке. Видимо, чтобы лучше понять сюжет видеоряда, заботливые пользователи «перемотали» «Кольщика» и опубликовали.

Ленинград Кольщик реверс

Кстати, популярный российский режиссер Илья Найшуллер снял клип для певца из Канады The Weeknd. Как полагается, от первого лица и лужами крови.

The Weeknd - False Alarm