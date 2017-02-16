Ижевск. Удмуртия. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» прибыл в Ижевск в сильнейшем составе. Как сообщает пресс-служба коллектива, спортсменки добиралась до столицы Удмуртии на арендованном автобусе из Тольятти 12 часов.

«Сразу по окончании матча в Тольятти наша команда отправилась в Ижевск на арендованном автобусе. Дорога до столицы Удмуртии заняла почти 12 часов, так что ночевать игрокам и тренерам пришлось непосредственно в пути», - говорится в сообщении.

Коллектив прибыл в Ижевске 16 февраля около 8 утра и разместился в отеле Park Inn.

Сразу после завтрака команда отправилась отдыхать, а во второй половине дня провела восстановительную тренировку на территории гостиницы.

«Проводить предыгровое занятие на домашней площадке соперника тренерский штаб дончан не планирует», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, игра с «Университетом» состоится завтра, 17 февраля, в 13:00 по местному времени в спортивном комплексе УдГУ.

«Мы с уважением относимся к «Университету». В отдельно взятом матче эта команда способна преподнести сюрприз, - отметила Елена Сливинская. В этом сезоне ижевский клуб смог отобрать очки у «Динамо-Синары», навязывал борьбу «Ладе», а также «Звезде» в Кубке России. Конечно, мы обязаны побеждать, но при этом сохраняем полную концентрацию»

На данный момент ижевские «студентки» располагаются в «подвале» турнирной таблицы, а «Ростов-Дон» напротив является единоличным лидером чемпионата, а также борется за победу в кубке ЕГФ (второй по значимости турнир в Европе).

В матче против «Лады», после которого клуб отправился в Ижевске, за «Ростов» выступали олимпийские чемпионки Анна Вяхирева, Майя Петрова и Анна Сень. В составе дончанок также выходили на паркет Сираба Дембеле, завоевавшая в составе сборной Франции «серебро» Рио, и норвежка Катрин Лунде – бронзовая призерка Олимпиады в Бразилии в составе Норвегии.