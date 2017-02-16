Ижевск. Удмуртия. Ветеран боевых действий из Удмуртии Сергей Макаров рассказал в проекте «Кофемолка» про свое восприятие войны, служебные обязательства людей в форме, воспитание собак и русский мат.

Бывший сотрудник МВД и Следственного Комитета поведал ряд историй из своего прошлого, а также поделился планами по выпуску книг о «Криминальных войнах Ижевска», в которых является редактором. В ходе разговора удалось выяснить отношение Сергея Макарова к власти и стихам и узнать про собачьи слезы.

«Получил удовольствие от беседы с Сергеем. Мало времени, но получился настоящий «кухонный» разговор, только без селедочки с водочкой. И не слово матом», - поделился после записи программы бессменный ведущий Энвиль Касимов.

Кофемолка - выпуск 29: Сергей Макаров в гостях у Энвиля Касимова