Ижевск. Удмуртия. Оперативный штаб Удмуртской Республики провел в четверг, 16 февраля, антитеррористические учения в республиканском театре опера и балета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, основной целью учений была «отработка действий функциональных групп по пресечению теракта, совершенствование процесса взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур при организации и проведении контртеррористической операции». В частности, сотрудники силовых и экстренных служб региона отработали ситуацию с условным захватом заложников в здании театра.

«В мероприятии принимали участие сотрудники различных органов, подразделений и организаций: УФСБ России по Удмуртской Республике, МВД по Удмуртской Республике, ГУ МЧС по Удмуртской Республике, ЦССИ ФСО России в Удмуртской Республике, УФСВНГ России по Удмуртской Республике, администрации главы и правительства Удмуртской Республики, министерства культуры и туризма Удмуртской Республики, министерства здравоохранения Удмуртской Республики, а также администрации МО «Город Ижевск», руководства АУК УР «Государственный театр оперы и балета УР имени Чайковского», - говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

За несколько дней до учений в театре в Ижевске провели антитеррористическую тренировку сотрудников органов внутренних дел и городской администрации.

«Проведенные учения позволили выработать решения, направленные на совершенствование мер по антитеррористической защищенности объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртской Республики», - сообщает управление ФСБ России по Удмуртии.