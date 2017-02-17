Ижевск. Удмуртия. В народе день 17 февраля, прежде всего, известен сильными заморозками. Их называли никольскими морозами в честь святого Николы, память которого почитается в православии, пишет Astromeridian.

Считалось, что этот игумен и греческий исповедник обладал даром исцеления, а потому, ему часто молятся в день 17 февраля для исцеления от болезней.

В народе день прозвали «Николай Студеный», поскольку 17 февраля обычно ударяют сильные морозы. Крестьяне старались не выходить из дома без особой надобности. Существовало поверье, что именно в этот день звери устраивали игрища, а потому, появляться на их пути было очень опасно.

17 февраля женщины старались переделать всю домашнюю работу. Они убирали в хлеву, ухаживали за животными, читали над скотиной специальные охранные молитвы, чтобы уберечь их от заблудших из леса зверей, что случалось достаточно часто. Также 17 февраля знахари заговаривали ветер, делали отвороты и привороты, лечили болезни поджелудочной железы и желудка.

Народные приметы на 17 февраля:

1. На Николу стоят холодные погоды. Часто идет снег.

2. Лес почернел 17 февраля – жди оттепели.

3. В полнолуние на Николу в лесу много зайцев.

4. Ветки ели сгибаются к низу – будет снег. А если ветви обращены вверх – ожидай ясного дня.

5. Охотиться в этот день – к несчастью. К тому же, говорят: «О звериных следах в этот день один Никола знает». Считается, что добычи 17 февраля ожидать не приходится.

6. На Николу, по примете, волки брачные игры начинают.

7. Нельзя собираться в дальнюю дорогу 17 февраля. Если возникла срочная необходимость в поездке, нужно сильно помолиться святому Николе.

8. Не стоит обрезать ногти, мыться и стричься 17 февраля – быть беде.

9. Если человек родился на свет, ему будет покровительствовать сам Николай Угодник. В качестве оберега такому человеку рекомендуют носить турмалин.

10. Если 17 февраля приснилась птица – ждите новостей.

11. Снится свинья – впереди тяжелые жизненные испытания.