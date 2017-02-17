Ижевск. Удмуртия. В Ижевске установят два экрана для просмотра матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на градостроительном совете рассказал начальник главного управления архитектуры и градостроительства столицы Удмуртии Владимир Некрасов.

Как пояснил главный архитектор города, Ижевск прошел конкурс на организацию просмотровых площадок и попал в число 40 городов России.

Сегодня властям города необходимо выбрать площадки для экранов. Наиболее предпочтительными вариантами для организаторов стала Центральная площадь и набережная ижевского пруда. Представители муниципалитета также предлагают рассмотреть парк Кирова.

Чемпионат мира футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах страны.