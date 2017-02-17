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Февраль 2017
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В Ижевске представили три варианта реконструкции ипподрома

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Два экрана для трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года поставят в Ижевске

Разместить их планируется на набережной и Центральной площади города.

Два экрана для трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года поставят в Ижевске
Ижевск, футбол, прямая трансляция, Удмуртия, чемпионат мира по футболу 2018, чемпионат мира по футболу, чемпионат мира в России.


08:30

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске установят два экрана для просмотра матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на градостроительном совете рассказал начальник главного управления архитектуры и градостроительства столицы Удмуртии Владимир Некрасов.

Как пояснил главный архитектор города, Ижевск прошел конкурс на организацию просмотровых площадок и попал в число 40 городов России.

Сегодня властям города необходимо выбрать площадки для экранов. Наиболее предпочтительными вариантами для организаторов стала Центральная площадь и набережная ижевского пруда. Представители муниципалитета также предлагают рассмотреть парк Кирова.

Чемпионат мира футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах страны.

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.прописали
Алексей Моров Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
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