Ижевск. Удмуртия. Разработчики проекта реконструкции территории ипподрома в Ижевске представили три варианта изменений. Их презентовали на градостроительном совете в четверг, 16 февраля.

Первый сценарий развития ипподрома предусматривает размещение на этой территории спортивного парка, базы для семейного отдыха, аквапарка, крытого парка развлечений, медицинского центра, интерактивного музея, развитие территории ипподрома и лесопарка. Этот вариант предусматривает 4-6 млрд рублей инвестиций, и на его реализацию уйдет 9-12 лет.

Первый и второй варианты проекта реконструкции ипподрома схожи.

«Первый вариант и второй вариант отличаются идеологически по масштабу инвестиций, по масштабу строительства. Но при этом с точки зрения зонирования они очень близки. Там отличается фактически только одна зона, которая в первом варианте занимается аквапарком, столь желанным для населения Ижевска, судя по социологическим опросам, судя по встречам с общественностью. И вторым вариантом, где в качестве альтернативы предлагается там разместить технологический парк - ИТ-парк», - сказал представитель компании-разработчика Colliersinternational.

На реализацию этого варианта проекта необходимо 6,8 млрд рублей в течение 9-12 лет.

В третьем варианте подразумевается, что ипподром претерпевает меньше метаморфоз. Здесь упор идет в первую очередь на благоустройство лесопарковой зоны. Следовательно, он требует меньше затрат – 1-1,5 млрд рублей, срок реализации 3-5 лет.

«В третьем варианте объектов строительства самый минимум: только спортивный комплекс вдоль улицы 40 лет Победы, медицинский центр – достаточно небольшой, и все спортивные центры сооружения – они находятся в парковой зоне без капитального строительства», - пояснил представитель Colliersinternational.

Проектировщики добавили, что с точи зрения инвестиций наиболее привлекательными является первый и второй вариант.

«Я знаю точно, что жители города эту зону смотрят зоной отдых. Поэтому как ядро аквапарк – это воспримется нормально. А что касается ИТ-парка – это очень важный объект, он нам очень нужен. Я буквально разговариваю об этом и с инвесторами на эту тему. Но, действительно есть другие места, хотя это тоже красивый объект и его надо делать, но там (на ипподроме – прим.ред.) требуется зона отдыха и развлечений», - прокомментировал глава Ижевска Юрий Тюрин.