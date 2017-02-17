Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на календаре пятница, 17 февраля. До конца календарной зимы осталось всего 11 дней. Теплее от этого на улице не становится, но приближение весны все же поднимает настроение. Ну а корреспонденты информагентства «Сусанин» стараются сделать любое утро, какая бы ни была за окном погода, интересным и представляют традиционный обзор новостей и сюжетов онлайн СМИ Удмуртии.

Более 200 велосипедистов Ижевска соберутся в эту субботу на второй зимний велопарад. Об этом рассказывают журналисты гостелерадиокомпании «Удмуртия». Принять участие в мероприятии может любой желающий, главное установить на двухколесный транспорт шипованную резину. Старт пробега намечен от сквера у «вечного огня».

В столице Удмуртии пройдет зимний велопарад, уже второй по счету

Ижевчане разместили в интернете петицию с требованием установить светофоры на двух нерегулируемых пешеходных переходах на перекрестках улицы Пушкинской с улицами Наговицина и Лихвинцева. Об этом пишет газета «Комсомольская правда» в Ижевске. Горожане опубликовали петицию после трагедии, произошедшей 15 февраля на перекрестке Пушкинской и Наговицина, где автомобиль сбил маму с ребенком. Женщина скончалась на месте ДТП.

«Мы, инициативная группа, просим рассмотреть возможность ликвидации нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Наговицына и установку светофора на ул. Лихвинцева, данная мера необходима для сохранения жизни и здоровья граждан», - говорится в тексте петиции.

В свою очередь руководитель 1 отдела республиканского управления ГИБДД Вениамин Вычужанин рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что полиция уже направила необходимые документы в городское управление благоустройства и транспорта.

Телеканал «Моя Удмуртия» опубликовал на своем сайте сюжет о вырубке леса в охотничьих и природных заказниках. Часть охраняемых зон передали арендаторам, которые начали заготовку древесины. На сегодняшний день бывшие охраняемые лесные зоны уже сократились на 151 тыс. гектаров. Пока защитники природы судятся с властями, министр природных ресурсов и окружающей среды республики Александр Нестеров успокаивает общественность заверениями в том, что никакого вреда природе региона не наносится.

«На сегодняшний день мы идём правильным путём. И сегодня мы создадим не охотничьи заказники, а комплексные заказники. В которых не только животный мир будет охраняться, но и будут охраняться редкие виды растений, деревьев», - рассказал чиновник журналистам «Моей Удмуртии».

16 02 2017 Территории охраняемых лесных зон и заказников в Удмуртии сокращаются

В обзоре использованы материалы: myudm.ru, udmtv.ru, izh.kp.ru.