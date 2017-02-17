Ижевск. Удмуртия. В лесопарковой полосе рядом с ипподромом в Ижевске может появиться «Енот-парк». Проект рекреационной зоны презентовали на градостроительном совете.

Разработчики «Енот-парка» хотят организовать зону для активного зимнего и летнего отдыха. Проект подразумевает появление детской горки, катка, подъемника, трассы норд-шор (трасса для маунтинбайка), трассы для тюбингов, сноубордов, дорожки для велосипедов, веревочного парка, туристической полосы, турников, тропы здоровья, зоны для тихого отдыха и другого.

Нужно отметить, что проектировщики этого парка работают в сотрудничестве с разработчиками новой концепции ижевского ипподрома, варианты которой также были презентованы на Градсовете.