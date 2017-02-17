Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» не сыграют с «Ростов-Доном» из-за эпидемии гриппа. Как сообщает пресс-служба команды, в составе клуба из Удмуртии заболели сразу 11 спортсменок.

«Матч «Университет» – «Ростов-Дон» отменен из-за эпидемии гриппа, сразившей 11 спортсменок ижевской команды», - говорится в сообщении на официальном сайте.

Отметим, что «студенткам» будет засчитано техническое поражение.

Игра должна была состояться 17 февраля в 13:00 в зале спортивного комплекса УдГУ.

На данный момент клуб из Удмуртии находится в подвале турнирной таблицы, а «Ростов-Дон» напротив является единоличным лидером чемпионата России. В Ижевск команда с берегов Дона приехала накануне в боевом составе.