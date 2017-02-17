Хабаровск. Девушки из Хабаровска, которых обвиняют в жестоком обращении с животными и их убийствах, полностью признали свою вину после предъявления им обвинительного заключения. Об этом сообщает Интерфакс.

« Они также раскаиваются в совершенных деяниях. Суд должен учесть их отношение к содеянному», - приводит издание слова прокурора отдела управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе Игоря Острянина.

Ранее проведенная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что девушки не страдают и не страдали ранее каким-либо психическим расстройством, слабоумием или другим болезненным состоянием психики.

«В действиях обеих фигуранток дела о жестоком обращении с животными имеются признаки садистских методов, жестокости и агрессии. Они в полной мере осознавали фактический характер и общественную опасность происходящего», - цитирует Интерфакс Игоря Острянина.

Напомним, уголовное дело живодерок из Хабаровска направили в суд. Девушке обвиняют овершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), частью 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), частью 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), частью 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

Как утверждает следствие, две 17-летних жительницы Хабаровска издевались над животными и убивали их. Их жертвами стали 15 представителей животного мира – птиц, кошек и собак.