Ростов-на-Дону. Экс-вратарь ижевского «Зенита» Никита Медведев отстоял на ноль в своем первом еврокубковом матче. Накануне футбольный клуб «Ростов», за который сейчас выступает воспитанник команды из Удмуртии, в домашнем матче 1/16 Лиги Европы разгромил пражскую «Спарту».

«Всех с победой! Получился хороший матч по содержанию и результативности. Мы были быстрее соперника и лучше реализовывали моменты, несмотря на середину февраля», - заявил после игры наставник ростовчан Иван Данильянц.

В составе клуба с берегов «Дона» отличились Мевля, Полоз, Нобоа и Азмун.