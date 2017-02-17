Москва. Россия к лету 2017 года рассчитается с последним долгом СССР. Как пишут Известия со ссылкой на источник в Правительстве, погашать долг перед Югославией страна будет ее правопреемнице.

Транш в размере 125,2 млн долларов Россия перечислит Боснии и Герцеговине. Соответствующее соглашение уже готово и ждет подписания.

«Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт», – приводит издание слова источника.

Долг перед Югославией сформировался из-за сложности торговых отношений, который, по сути, представлял собой обмен товарами по некой условной стоимости. Именно в силу возможности различной интерпретации этой стоимости Россия и не могла долго определиться с «весом» долга. В это время кредитные обязательства СССР перед странами Парижского клуба погасили досрочно еще в 2006 году.

По мнению экспертов, факт выплаты последнего долга Союза носит скорее политический, чем экономический характер.

По данным ЦБ России, на 1 октября 2016 года государственный внешний долг страны составлял 38,6 млрд долларов.