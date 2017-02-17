Ижевск. Удмуртия. Президиум Верховного суда Удмуртии частично удовлетворил кассационную жалобу защиты экс-главы Малопургинского района республики Александра Ерохина, сократив срок его заключения на 3 месяца и снизив сумму штрафа за взятку на 300 тыс. рублей. Об этом сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» из зала суда.

Адвокат Ерохина просил в судебном заседании отменить приговор судов первой и второй инстанции и отправить дело на новое судебное рассмотрение.

Потерпевшие по делу не поддержали позицию защиты бывшего чиновника, попросив суд оставить приговор в прежнем виде, а прокурор предложил снизить размер штрафа за взятку с 316 млн 620 тыс. до 312 млн 320 тыс. рублей в связи с ошибками, допущенными во время рассмотрение уголовного дела в Малопургинском и апелляционных судах.

Общаясь с журналистами после вынесения судом вердикта по кассационной жалобе адвокат Александра Ерохина сказал, что защита экс-главы Малопургинского района Удмуртии намерена обжаловать приговор бывшему чиновнику в Верховном суде России.

Задержание главы Малопургинского района Удмуртии

Ранее Ерохина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК России («Получение взятки»). Его приговорили к 8,5 годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф равный 30-кратной сумме взятки, а это 316 млн 620 тыс. рублей.

Также приставы арестовали квартиру и дом арестованного, а также всю мебель бытовую технику и ценные вещи, которые находились в помещениях.

Осенью 2016 года Ерохин уже пытался подал в Верховный суд апелляцию с требованием отменить приговор, принятый Малопургинским районным судом, и изменить статью, по которой ему предъявили обвинение, на менее тяжкую – «злоупотребление должностными полномочиями» (статья 285 уголовного кодекса России). Заседание по данному делу состоялось 6 октября. Сам осужденный на суде не присутствовал, так как в данный момент находится в изоляторе, и общались с ним при помощи видеосвязи. Верховный суд тогда не стал смягчать наказание экс-главе Малопургинского района Ерохину