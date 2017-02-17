Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии признал виновным 27-летнего жителя Ижевска в убийстве 4-месячной дочери. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России, трагедия произошла в ходе ссоры мужчины со своей сожительницей.

Накануне осужденный выпивал, а после начал сомневаться в том, что он настоящий отец ребенка. Стал выхватывать его из рук матери, сломал ему руку и ногу, и с силой швырнул на твердый подлокотник дивана. В результате девочка получила черепно-мозговую травму и через некоторое время скончалась.

По факту убийства младенца в отношение мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством») и пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК России («Убийство»).

Результаты проведенной судебно-медицинской экспертизы показали, что травмы, полученные ребенком, он причинил не случайно.

Молодого человека приговорили к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.