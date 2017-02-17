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Февраль 2017
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Власти Украины призвали заблокировать «Одноклассники» и «ВКонтакте» на территории страны

Советник главы МВД Украины назвал соцсети источниками «российской пропаганды».

Власти Украины призвали заблокировать «Одноклассники» и «ВКонтакте» на территории страны
Фото:pixabay.com
Украина, Киев, ВКонтакте, Одноклассники, внешняя политика, блокировка


10:33

Киев. Украина. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк призвал заблокировать «Одноклассники» и «ВКонтакте». Об этом сообщают Известия.

Он заявил, что текущий год должен стать на Украине годом защиты от российской пропаганды информационного пространства. А также посоветовал решить этот вопрос блокировкой соцсетей, которые, по его словам, являются источниками «российской пропаганды».

Зорян Шкиряк отметил, что учителя, психологи должны объяснить школьникам вред данных соцсетей, которые «контролируются спецслужбами России».

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.прописали
Алексей Моров Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
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