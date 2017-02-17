Киев. Украина. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк призвал заблокировать «Одноклассники» и «ВКонтакте». Об этом сообщают Известия.

Он заявил, что текущий год должен стать на Украине годом защиты от российской пропаганды информационного пространства. А также посоветовал решить этот вопрос блокировкой соцсетей, которые, по его словам, являются источниками «российской пропаганды».

Зорян Шкиряк отметил, что учителя, психологи должны объяснить школьникам вред данных соцсетей, которые «контролируются спецслужбами России».