Ижевск. Удмуртия. «АвтоВАЗ» рассматривает вопрос переноса производства модели Lada Granta Liftback с завода в Ижевске в Тольятти. Как сообщает «Интерфакс», таким методом предприятие в столице Удмуртии планирует увеличить производство «Весты».

«Так как спрос на автомобили растет, мы изучаем возможность переноса Granta обратно, чтобы увеличить производство Vesta, но окончательное решение пока не принято», - сказали на Ижевском автозаводе.

На предприятии также напомнили, что во втором полугодии 2017 «АвтоВАЗ» начнет на площадке в Ижевске производство универсала Lada Vesta.

«Таким образом, объем производства Ижевского автозавода будет в любом случае расти», - сказали в пресс-службе предприятия.

Когда окончательно примут решение по переносу Lada Granta Liftback в Тольятти пока не известно.

В настоящее время Ижевский автомобильный завод производит на своей площадке Lada Vesta, Lada Granta Liftback, Nissan Sentra b Nissan Tiida.