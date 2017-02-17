Москва. Одного из участников проекта строительства моста через Каму могут признать банкротом. «Сбербанк» намерен обратиться в суд с иском к ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола».

Об этом сообщает «Инстерфакс» со ссылкой на сайт. Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Издание пишет, что 7 февраля «Сбербанк» обратился в Арбитражный суд Тюменской области с иском о солидарном взыскании с ООО «СП Фоника», ООО «Мостострой-12», ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола» и ООО «АрктикСтройМост» задолженности в размере 627,6 млн рублей.

Консорциум в составе ООО «Региональная инвестиционная компания» («РИК»), ООО «Мостострой-12» и ООО «Тюменьстальмост» выступал концессионером проекта по строительству моста через Каму.

В середине декабря работы по строительству моста были приостановлены, так как «Мостострой-12» столкнулся с финансовыми проблемами, которые были связаны с ситуацией в банке «Пересвет», в котором он держал 1,5 млрд рублей.

В декабре ВТБ, являющийся кредитором ООО «РИК», получил над ним контроль и сменил генподрядчика.

«Интерфакс» также отмечает, что согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мостострой-12» и ООО «Тюменьстальмост» принадлежат ООО «СП Фоника» (Ямало-Ненецкий автономный округ), которое, в свою очередь, контролируется Phonica Aktiengesellschaft (Лихтенштейн). Гендиректором СП "Фоника" является Александр Забарский, который также являлся председателем совета директоров ООО "Региональная инвестиционная компания" и возглавляет ООО «Мостострой-12».

Наша справка:

ООО «Тюменьстальмост им.Тюменского Комсомола» специализируется на изготовлении металлоконструкций для железнодорожных, автодорожных, пешеходных и совмещенных мостов, стальных шпунтовых панелей, а также строительных металлоконструкций.

ВТБ достроит Камский мост

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Соловьев сообщал, что концессионер строительства моста через реки Кама и Буй в Удмуртии намерен передать свою долю прибыли от эксплуатации объектов банку ВТБ. Глава региона уточнил, что речь идет о 51% прибыли от эксплуатации моста, которую должен был получать концессионер.

Таким образом, ВТБ становиться единственным получателем прибыли от моста в течение 49 лет. В январе правительство Удмуртии утвердило предельные тарифы проезда по мосту. Они составят от 340 для легковых автомобилей до 1528 рублей для трехосных грузовиков.

Банк также выделит на строительство дополнительный миллиард рублей.