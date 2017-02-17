Кобрам. Австралия. Владелец магазина автозапчастей снял видеоролик смертельной схватки кобры и черной вдовы, которое за два дня побило рекорды просматриваемости. Размещенный 15 февраля на YouTube ролик уже набрал более 1 млн просмотров.

Redback vs snake

Брендон Маэр запечатлел уникальные кадры, когда в подсобном помещении его магазина ядовитая коричневая змея попала в сети еще более опасного, чем она, красноспинного паука.

Сетчатая коричневая змея (из отряда ложных кобр Гюнтера) является одной из опаснейших для человека змей. Ее яд очень токсичен, но она беззащитна против яда паука черная вдова. На видео он подползает к ней и усыпляет рептилию своим ядом.

Как говорит автор ролика в интервью HeraldSun, он уже неоднократно находил в подсобных помещениях магазина змей, убитых черными вдовами.