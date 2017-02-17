Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска попросили убрать нерегулируемый пешеходный переход и установить светофор возле центральной площади на перекрестке улицы Пушкинской с Наговицына и Лихвинцева. Такая петиция появилась в интернете и набрала по данным на 11:00 17 февраля, 421 голос.

Свою просьбу активисты объяснили тем, что в этих местах очень часто происходят ДТП со смертельным исходом. Светофор предложили оборудовать пешеходной кнопкой на Лихвинцева, а нерегулируемый пешеходный переход на Наговицына убрать совсем.

«Мы инициативная группа, просим рассмотреть возможность ликвидации нерегулируемого пешеходного перехода на улице Наговицына и установку светофора на улице Лихвинцева, данная мера необходима для сохранения жизни и здоровья граждан», - говорится в петиции.

По словам начальника 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамина Вычужанина, документы с просьбой установить на этом месте светофор, дорожная полиция на правила в управление благоустройства и транспорта администрации Ижевска еще в 2015 году.

«Все проектные документы готовы, предложения о реализации готовы, а в связи с чем не реализуются лучше уточнить в администрации города», - сказал Вычужанин.

Напомним, в среду, 15 февраля, на перекрестке Наговицына и Пушкинской сбили 38-летнюю женщину и ее 6-летнего ребенка. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Позже ситуацию прокомментировали в ГИБДД Удмуртии.