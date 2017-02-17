Мегион. ХМАО-Югра. Пожар, произошедший в ночь на пятницу, 17 февраля, в Мегионе полностью уничтожил жилой 18-квартирны деревянный дом. Как передает РГ, под завалами спасатели нашли тела матери и ребенка.

К прибытию пожарных площадь возгорания превышала 300 кв. метров. 12 человек эвакуировались из дома самостоятельно. Огнеборцы вынесли из задымленного здания мужчину, который был без сознания.

Пожар, начавшийся около полуночи, ликвидировали только к 07:24 утра. В ходе разбора завалов нашли тела двух погибших: женщины и двухлетнего ребенка.