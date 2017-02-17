Ижевск. Удмуртия. Метели придут в Удмуртии в выходные. Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии, погода в регионе будет облачной, ветреной, и снежной, начиная с субботы, 18 февраля, и до середины следующей недели.

На дорогах ожидается накат и снежные заносы. Временами осадков не будет. Самые сильные снегопады ожидаются в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 февраля, утром в воскресенье, в понедельник, и в ночь с понедельника на вторник, с 20 на 21 февраля.

Температура воздуха повысится до -6, -11 градусов по Цельсию. В воскресенье днем ожидается -3, -8. В понедельник в большинстве районов региона прогнозируется оттепель 0, +2 градуса.