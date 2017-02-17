Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 4 раза выросла заболеваемость гепатитом А. Об этом на пресс-конференции сообщил ведущий специалист управления по профилактике и охране здоровья граждан администрации Ижевска Виктор Ворончихин.

Больше всего заболевших в Ижевске: Первомайском и Ленинском районах.

В 2016 году в Удмуртии лабораторно подтверждено 478 случаев гепатита А, 375 из них в столице Удмуртии. За январь 2017 года было зарегистрировано 33 случая, 23 из них в Ижевске. На сегодняшний день по региону заболело 49 человек, 37 в Ижевске: Ленинский района – 16 человек, Первомайский район – 7, Октябрьский район – 5, Индустриальный район – 4, Устиновский район – 4.

«Надо сказать, что на это период по республике среднемноголетний уровень должен составлять 10 человек, по городу Ижевску 8 человек», - сказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Удмуртии Вера Данилова.

Также гепатит А начал распространяться на территории ближайших районов Удмуртии: Завьяловский, Якшур-Бодьинский, Алнашский, Граховский, Шарканский.

Заболеваемость гепатитом А имеет тенденцию к росту и число заболевших по сравнению с пришлым годом выросло в 5 раз. В основном болеют взрослые.

Сегодня в Удмуртии закуплено 16 тыс. доз вакцины, около 12 тыс. из них отданы на иммунизацию детей, которая должна быть завершена в до 1 марта.

По словам Веры Даниловой, причины вспышки болезни не в воде, ее проверка идет регулярно. В том числе были исследованы родники, которые стали источником гепатита А в Пермском крае.

«У человека формируется определенная иммунная прослойка. Эта иммунная прослойка у нас практически нулевая. То есть наше население давно не болело вирусным гепатитом А», - добавила Данилова.

Специалисты считают, что в республику Удмуртию произошел занос вируса из других регионов.