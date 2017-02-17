Хабаровск. Сторона обвинения намерена просить для хабаровских живодерок наказание в виде реального лишения свободы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на прокурора отдела управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе Игоря Острянина.

Как уточняет собеседник агентства, максимальная санкция статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») – два года лишения свободы. Однако, до 10 лет тюрьмы девушкам грозит за совершенное ими, в том числе, вооруженное нападение на человека с оружием.

Суд продлил меру пресечения для девушек, и они останутся под стражей до 19 марта.

Напомним, хабаровские живодерки признались во всех совершенных ими преступлениях, среди которых жестокое обращение с животными, разбой, публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих и возбуждение ненависти либо вражды.