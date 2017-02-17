Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за январь 2017 года гриппом заболели 495 человек. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Удмуртии Вера Данилова.

«Это немного, потому что в предыдущие годы заболеваемость была гораздо выше», - добавила Вера Данилова.

В среднем в республике за наделю заболевают почти 17 тыс. человек. Так за прошедшую неделю ОРЗ и грипп зарегистрирован у 17 445 человек, что по словам Даниловой, в пределах среднего многолетнего уровня.

«На сегодняшний день средний многолетний уровень – 15 731 случай заболевания гриппом и ОРЗ. А эпидемический порог выше 26 тыс., то есть мы на сегодняшний момент идем на 13% ниже эпидемического порога. Ситуация уже начинает стабилизироваться в республике», - пояснила Вера Данилова.

Мероприятия по карантину планируется отменить к началу мая.

Напомним, что в феврале в Удмуртии на карантин по ОРВИ и гриппу закрывали 9 детсадов и 4 школы.