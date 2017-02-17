  • 1Ср
  • 2Чт
  • 3Пт
  • 4Сб
  • 5Вс
  • 6Пн
  • 7Вт
  • 8Ср
  • 9Чт
  • 10Пт
  • 11Сб
  • 12Вс
  • 13Пн
  • 14Вт
  • 15Ср
  • 16Чт
  • 17Пт
  • 18Сб
  • 19Вс
  • 20Пн
  • 21Вт
  • 22Ср
  • 23Чт
  • 24Пт
  • 25Сб
  • 26Вс
  • 27Пн
  • 28Вт
Февраль 2017
Все новости текущей недели
Важно
16 лет тюрьмы получил убивший 4-месячную дочь житель Ижевска

.проконтроль заболеваний

А тем временем:

1 стоп

495 жителей Удмуртии заболели гриппом в январе 2017 года

За минувшую неделю гриппом и ОРЗ заболели почти 17,5 тыс. человек.

495 жителей Удмуртии заболели гриппом в январе 2017 года
Фото:pixabay.com
Роспотребнадзор, Ижевск, Удмуртия, Управления Роспотребнадзора по УР, заболевание, карантин


13:08

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за январь 2017 года гриппом заболели 495 человек. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Удмуртии Вера Данилова.

«Это немного, потому что в предыдущие годы заболеваемость была гораздо выше», - добавила Вера Данилова.

В среднем в республике за наделю заболевают почти 17 тыс. человек. Так за прошедшую неделю ОРЗ и грипп зарегистрирован у 17 445 человек, что по словам Даниловой, в пределах среднего многолетнего уровня.

«На сегодняшний день средний многолетний уровень – 15 731 случай заболевания гриппом и ОРЗ. А эпидемический порог выше 26 тыс., то есть мы на сегодняшний момент идем на 13% ниже эпидемического порога. Ситуация уже начинает стабилизироваться в республике», - пояснила Вера Данилова.

Мероприятия по карантину планируется отменить к началу мая.

Напомним, что в феврале в Удмуртии на карантин по ОРВИ и гриппу закрывали 9 детсадов и 4 школы

  • Сообщить об ошибке
  • Отправить заметку


* Для оперативного получения новостей можно установить нашего бота в мессенджере Telegram
Подписаться на наши каналы:
^ Наверх



Загрузка...

На эту же тему

.проновости

Немецкая сеть супермаркетов правильного питания выпустила ролик в поддержку толстых людей

17.02.2017 16:40 Видео «Толстый Икар» повествует историю мальчика, который научился летать, приобщившись к здоровому питанию и скинув лиш... >>

Девятиклассник скончался в Татарстане из-за пулевого ранения в глаз

17.02.2017 16:32 В него случайно выстрелил одноклассник из пневматического пистолета. >>

Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю

17.02.2017 16:30 Видеообзор самых важных и интересных новостей республики за неделю от корреспондентов «Сусанина». >>

Новым директором по внешним коммуникациям концерна «Калашников» назначили Софию Иванову

17.02.2017 16:00 Она будет отвечать за создание и внедрение стратегии, развитие новых форматов и каналов коммуникации, продвижение концер... >>

Расследование по делу серийного насильника и педофила завершили в Челябинске

17.02.2017 15:42 Мужчину обвиняют в совершении 22 нападений. >>

Танцы на коньках устроят в Ижевске

17.02.2017 15:40 Дискотека на льду пройдет 18 и 19 февраля. >>

Госсекретарю США не хватило места в гостиницах на G-20

17.02.2017 15:29 Рексу Тиллерсону пришлось поселиться в санатории за 30 км от Бонна, в котором проходит саммит. >>

«Широкая масленица» пройдёт на центральной площади Ижевска

17.02.2017 15:06 Народные гуляния состоятся 25 февраля. >>

Прощание с бывшим депутатом Госсовета Удмуртии Сергеем Беркутовым состоится 18 февраля в Ижевске

17.02.2017 14:45 Адвоката похоронят на Хохряковском кладбище столицы республики. >>

Якутские полицейские обнаружили в такси золотые слитки стоимостью более 5 млн рублей

17.02.2017 14:44 Два слитка преступники спрятали в маршрутке под пассажирским сиденьем. >>

«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой срыва

17.02.2017 14:39 Команда, которая занималась организацией «Евровидения-2017», в полном составе прекратила работу. >>

40 девушек из Удмуртии поборются за звание «Мисс Ижевск»

17.02.2017 14:20 Гала-концерт конкурса пройдет 25 февраля. >>

Сбербанк в Удмуртии повышает оперативность передачи информации о поступивших платежах

17.02.2017 14:15 Также новый сервис обеспечивает высокую степень защиты персональных данных. >>

Противоразмывные поезда сформируют в Удмуртии в преддверии весеннего паводка

17.02.2017 13:53 При необходимости они будут выезжать на перегоны для оперативной ликвидации последствий подтопления. >>

Двухлетнего мальчика и его семью расстреляли во время видеотрансляции на Facebook

17.02.2017 13:38 Спастись удалось только беременной тете мальчика. >>

Россияне поддержали штрафы кондукторам за высадку детей из транспорта в мороз

17.02.2017 13:35 Согласно опросу ВЦИОМ, только 25% высказались против введения штрафных санкций. >>

Несколько авиарейсов в Ижевск попали в программу субсидирования региональных перевозок

17.02.2017 13:30 Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта. >>

Ректором глазовского педагогического института избрали Янину Чиговскую-Назарову

17.02.2017 13:15 Об этом на своей странице написал помощник депутата Госдумы России Алексея Загребина Леонид Гонин. >>

495 жителей Удмуртии заболели гриппом в январе 2017 года

17.02.2017 13:08 За минувшую неделю гриппом и ОРЗ заболели почти 17,5 тыс. человек. >>

Заболеваемость гепатитом А в Удмуртии выросла в 4 раза

17.02.2017 12:46 Больше всего болеют в Ижевске. >>

Для хабаровских живодерок будут просить реальные сроки

17.02.2017 12:39 Обвинение надеется, что суд надолго лишит свободы хабаровчанок, если не за жестокое обращение с животными, так за разбой... >>

Ученые смогут через пару лет воскресить мамонтов

17.02.2017 12:24 У них есть главное, что нужно для возрождения генов, – ДНК. >>

В Ижевске сбили 2-летнего мальчика на санках

17.02.2017 12:24 В результате происшествия малыш получил травмы. >>

Метели и первая оттепель придут в Удмуртию в выходные

17.02.2017 12:04 Погода в регионе будет ветреной, облачной, снежной и теплой. >>

При разборе завалов после пожара в жилом доме в Югре обнаружили тела женщины и ребенка

17.02.2017 11:56 Огонь полностью уничтожил 18-квартирный деревянный дом. >>

Петиция за установку светофора возле центральной площади Ижевска появилась в Cети

17.02.2017 11:44 Жители столицы Удмуртии пожаловались на частые ДТП на этом участке дороги. >>

Одного из участников проекта строительства моста через Каму могут признать банкротом

17.02.2017 11:24 «Сбербанк» намерен обратиться в суд с иском к ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола». >>

Удивительное видео схватки кобры и черной вдовы покоряет Сеть

17.02.2017 11:23 Смертельная битва набрала уже более миллиона просмотров. >>

«АвтоВАЗ» может перенести производство Lada Granta из Ижевска в Тольятти

17.02.2017 11:04 Таким образом завод хочет увеличить производство Lada Vesta. >>

16 лет тюрьмы получил убивший 4-месячную дочь житель Ижевска

17.02.2017 10:44 Перед этим мужчина сломал девочке руку и ногу. >>

Власти Украины призвали заблокировать «Одноклассники» и «ВКонтакте» на территории страны

17.02.2017 10:33 Советник главы МВД Украины назвал соцсети источниками «российской пропаганды». >>

Президиум Верховного суда Удмуртии сократил тюремный срок экс-главы Малопургинского района на 3 месяца

17.02.2017 10:24 Кроме того, Александру Ерохину снизили размер штрафа за взятку на 300 тыс. рублей, до 316 млн 320 тыс. рублей. >>

Россия рассчитается с последним долгом СССР к лету

17.02.2017 10:18 Страны, которой должен Союз, уже не существует на карте. Как и СССР. >>

Вратарь из Ижевска Никита Медведев отстоял «на ноль» в своем первом еврокубковом матче

17.02.2017 10:10 Накануне футбольный клуб «Ростов», за который сейчас выступает воспитанник клуба из Удмуртии, в домашнем матче 1/16 Лиги... >>

День рождения празднует председатель государственного контрольного комитета Удмуртии

17.02.2017 10:01 Борису Сарнаеву исполнилось 59 лет. >>

«Енот-парк» может появиться в Ижевске

17.02.2017 09:40 Его планируют разместить в лесопарковой полосе рядом с ипподромом. >>

Хабаровские живодерки полностью признали свою вину

17.02.2017 09:29 Девушки раскаялись в содеянном после ознакомления с обвинительным заключением. >>

Гандболистки ижевского «Университета» не сыграют с «Ростовом» из-за эпидемии гриппа

17.02.2017 09:14 В составе клуба из Удмуртии заболели сразу 11 спортсменок. >>

Дональд Трамп посетовал на оставленный Бараком Обамой «бардак»

17.02.2017 09:02 Нынешний президент США подчеркнул неутешительное положение дел в стране и на международной арене. >>

В Ижевске представили три варианта реконструкции ипподрома

17.02.2017 09:00 На этой территории может появиться аквапарк или ИТ-парк. >>

Два экрана для трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года поставят в Ижевске

17.02.2017 08:30 Разместить их планируется на набережной и Центральной площади города. >>

Городская доска почета может появиться у администрации Ижевска или на Центральной площади

17.02.2017 08:00 Этот вопрос рассмотрели на Градсовете 16 февраля. >>

Знаки Удмуртии: никольские морозы и нашествие зайцев

17.02.2017 07:30 Народные приметы на пятницу, 17 февраля. >>

Новости Удмуртии 2.0: зимний велопарад и вырубка леса в природных заказниках

17.02.2017 07:12 Обзор самых интересных материалов, которые предлагают своим читателям онлайн СМИ республики. >>

В театре оперы и балета Удмуртии прошло антитеррористическое учение

16.02.2017 20:21 Во время тренировки силовики и экстренные службы отработали ситуацию с условным захватом заложников. >>
 



.прописали
Алексей Моров Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
« Все блогеры Все блоги »
 

Популярное
Одного из участников проекта строительства моста через Каму могут признать банкротом
11:24
Одного из участников проекта строительства моста через Каму могут признать банкротом
«Сбербанк» намерен обратиться в суд с иском к ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола».... >>


«Енот-парк» может появиться в Ижевске
09:40
«Енот-парк» может появиться в Ижевске
Его планируют разместить в лесопарковой полосе рядом с ипподромом. >>


Гандболистки ижевского «Университета» не сыграют с «Ростовом» из-за эпидемии гриппа
09:14
Гандболистки ижевского «Университета» не сыграют с «Ростовом» из-за эпидемии гриппа
В составе клуба из Удмуртии заболели сразу 11 спортсменок. >>


Ветеран боевых действий из Удмуртии Сергей Макаров рассказал в «Кофемолке» про войну, собак и русский мат
16.02.2017 19:17
Ветеран боевых действий из Удмуртии Сергей Макаров рассказал в «Кофемолке» про войну, собак и русский мат
Бывший работник МВД и Следственного комитета... >>


Удмуртия в минуту: визит Бабича и роботы с искусственным интеллектом
16.02.2017 18:25
Удмуртия в минуту: визит Бабича и роботы с искусственным интеллектом
Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня. >>


3 млн рублей выделят на обследование ливневки по улице Партизанской в Ижевске
16.02.2017 14:51
3 млн рублей выделят на обследование ливневки по улице Партизанской в Ижевске
После этого планируют определить сумму допвложений. >>


100 тыс цветов завезли в Удмуртию накануне 8 марта
16.02.2017 14:27
100 тыс цветов завезли в Удмуртию накануне 8 марта
По информации Россельхознадзора, в продукции не обнаружили вредных организмов. >>


В Ижевске преступное трио обвинили в обналичивании 1,3 млрд рублей
16.02.2017 13:43
В Ижевске преступное трио обвинили в обналичивании 1,3 млрд рублей
Уголовное дело направили в и Индустриальный районный суд столицы Удмуртии. >>


В Ижевске откроется 18 площадок для подготовки к «Тотальному диктанту-2017»
16.02.2017 10:55
В Ижевске откроется 18 площадок для подготовки к «Тотальному диктанту-2017»
Занятия будут проходить по средам до 5 апреля включительно. >>




Популярное


Популярное
Собака в Алтайском крае спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка
10.02.2017 18:28
Собака в Алтайском крае спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка
Малыша и согревавшее его животное случайно обнаружил прохожий. >>


В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
29.01.2017 13:40
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
По словам предводителя Вятского крестьянского собрания,... >>


Вышел новый хоррор-клип группировки «Ленинград»
15.02.2017 19:09
Вышел новый хоррор-клип группировки «Ленинград»
Режиссером выступил Илья Найшуллер, снявший нашумевший фильм «Хардкор». >>


От Григория Лепса ушла вся его команда
14.02.2017 18:30
От Григория Лепса ушла вся его команда
Все сотрудники продюсерского центра PC LEPS, в том числе концертный директор и менеджеры, покинули певца. >>


Никита Джигурда собрался жениться на Лене Лениной
10.02.2017 11:49
Никита Джигурда собрался жениться на Лене Лениной
Актер сделал предложение писательнице, но получил отказ из-за своей неадекватности. >>


Около детского сада в Краснодаре нашли стопу новорожденного
14.02.2017 16:00
Около детского сада в Краснодаре нашли стопу новорожденного
Следователи ищут тело ребенка и его убийцу. >>


В Саратове возбудили уголовное дело после покушения на изнасилование фельдшера «скорой помощи»
12.02.2017 10:00
В Саратове возбудили уголовное дело после покушения на изнасилование фельдшера «скорой помощи»
Об этом сообщает Следственной управление СКР по Саратовской области.... >>


Полиция задержала еще одного участника нападения на инкассаторов в Москве
15.02.2017 10:33
Полиция задержала еще одного участника нападения на инкассаторов в Москве
У мужчины огнестрельное ранение. >>


Турок убил рускую жену и двоих детей в Анталье
15.02.2017 09:36
Турок убил рускую жену и двоих детей в Анталье
После этого мужчина покончил с собой. >>


Бюджетникам разрешили отказаться от карт «Мир»
11.02.2017 10:37
Бюджетникам разрешили отказаться от карт «Мир»
Вместо этого деньги они смогут получать наличными. >>


Жители России стали меньше доверять теленовостям
12.02.2017 18:20
Жители России стали меньше доверять теленовостям
За год этот показатель снизился на 13 процентов. >>




Популярное
Ученые предсказали падение астероида на Землю в ближайшую неделю
16.02.2017 18:20
Ученые предсказали падение астероида на Землю в ближайшую неделю
Небесно тело может столкнуться с Великобританией. >>


Взрывающиеся дельфины привели к закрытию пляжей в Новой Зеландии
13.02.2017 12:35
Взрывающиеся дельфины привели к закрытию пляжей в Новой Зеландии
Специалистам пришлось заняться откачиванием газов из туш выбросившихся... >>


Eurostat опубликовал данные о минимальных зарплатах в Евросоюзе
12.02.2017 14:00
Eurostat опубликовал данные о минимальных зарплатах в Евросоюзе
Самым высоким этот показатель оказался в Люксембурге, Ирландии и Нидерландах. >>


Британский суд защитил ветерана-нудиста от придирок соседей
10.02.2017 19:48
Британский суд защитил ветерана-нудиста от придирок соседей
Мужчине разрешили заниматься ремонтом дома без одежды. >>


Бородатая Кончита Вурст снова станет мужчиной
14.02.2017 18:27
Бородатая Кончита Вурст снова станет мужчиной
Томас Нойвирт считает, что она достигла всего, на что была способна. >>


43-летний биатлонист Уле Эйнар Бьорндален завоевал «бронзу» в гонке преследования на чемпионате мира
12.02.2017 18:41
43-летний биатлонист Уле Эйнар Бьорндален завоевал «бронзу» в гонке преследования на чемпионате мира
11-кратным победителем мирового первенства стал француз... >>


СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышло из строя
10.02.2017 13:16
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышло из строя
У Королевского военно-морского флота нет возможности патрулировать... >>


Норвежскую лыжницу Терезу Йохауг дисквалифицировали из-за допинга
10.02.2017 18:46
Норвежскую лыжницу Терезу Йохауг дисквалифицировали из-за допинга
Спортсменка не сможет выступать на соревнованиях в течение 13 месяцев. >>


Водопад в Калифорнии превратился в «огнепад»
16.02.2017 11:55
Водопад в Калифорнии превратился в «огнепад»
Редкое явление собрало тысячи зрителей со всей страны. >>




Обсуждаемое
40 девушек из Удмуртии поборются за звание «Мисс Ижевск»
14:20
40 девушек из Удмуртии поборются за звание «Мисс Ижевск»
Гала-концерт конкурса пройдет 25 февраля. >
1 комментарий
В Ижевске сбили 2-летнего мальчика на санках
12:24
В Ижевске сбили 2-летнего мальчика на санках
В результате происшествия малыш получил травмы. >
1 комментарий
Петиция за установку светофора возле центральной площади Ижевска появилась в Cети
11:44
Петиция за установку светофора возле центральной площади Ижевска появилась в Cети
Жители столицы Удмуртии пожаловались на частые...>
2 комментария
Новости Удмуртии 2.0: зимний велопарад и вырубка леса в природных заказниках
07:12
Новости Удмуртии 2.0: зимний велопарад и вырубка леса в природных заказниках
Обзор самых интересных материалов, которые...>
3 комментария
Расследования начнут проводить депутаты Гордумы Ижевска
16.02.2017 18:03
Расследования начнут проводить депутаты Гордумы Ижевска
К ним будут привлекать профильных экспертов. >
2 комментария
Скончался бывший депутат Госсовета Удмуртии Сергей Беркутов
16.02.2017 16:21
Скончался бывший депутат Госсовета Удмуртии Сергей Беркутов
Ему было 55 лет. >
1 комментарий
Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин прокомментировал предложение объединить районы города
16.02.2017 16:57
Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин прокомментировал предложение объединить районы города
По его словам, перед тем, как принимать...>
3 комментария
9,2 млн рублей выделят из бюджета Ижевска на строительство детского сада на улице Берша
16.02.2017 15:31
9,2 млн рублей выделят из бюджета Ижевска на строительство детского сада на улице Берша
Соответствующие поправки...>
1 комментарий
Депутаты Госсовета Удмуртии скрестят клюшки с парламентариями из Чувашии и Перми
16.02.2017 12:57
Депутаты Госсовета Удмуртии скрестят клюшки с парламентариями из Чувашии и Перми
Игры могут состояться в марте этого года. ...>
1 комментарий
В Ижевске вступил в силу приговор в отношение подрядчика, пытавшегося подкупить директора КУ «Безопасность дорожного движения»
16.02.2017 09:30
В Ижевске вступил в силу приговор в отношение подрядчика, пытавшегося подкупить директора КУ «Безопасность дорожного движения»
Осужденный...>
1 комментарий
Новости Удмуртии 2.0: концерт Бориса Гребенщикова и уровень бедности
16.02.2017 07:03
Новости Удмуртии 2.0: концерт Бориса Гребенщикова и уровень бедности
Обзор наиболее интересных новостей, опубликованных...>
1 комментарий
В Ижевске иномарка сбила женщину с 6-летним ребенком на пешеходном переходе
15.02.2017 20:06
В Ижевске иномарка сбила женщину с 6-летним ребенком на пешеходном переходе
Горожанка 35 лет скончалась на месте ДТП, а юного пешехода...>
3 комментария

Обсуждаемое

Афиша Ижевска

ВИА «Поющие гитары»
Концерт
ВИА «Поющие гитары»
Вечера на хуторе близ Диканьки
Спектакли
Вечера на хуторе близ Диканьки
Балет «Щелкунчик»
Опера и балет
Балет «Щелкунчик»
«Обыкновенное чудо»
Премьеры
«Обыкновенное чудо»