Великобритания. В Великобритании двухлетнего мальчика и его дядю убили во время прямой видеотрансляции на Facebook. Об этом пишет Independent.

Они снимали, как едут в машине и поют песню, когда их автомобиль расстреляли. Мальчик и его дядя скончались на месте, а женщине удалось выбежать из машины и спастись.

Two-year-old boy killed during Facebook Live video

С огнестрельным ранением в живот ее доставили в ближайшую больницу, где выяснилось, что она беременна. Врачам удалось извлечь пулю и устранить опасность для британки и ее нерожденного малыша.

В полиции Британии говорят, что не знают, кто расстрелял семью, но у них есть несколько зацепок.