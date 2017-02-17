Ижевск. Удмуртия. Несколько авиарейсов в Ижевск попали в программу субсидирования региональных перевозок. Как сообщает официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), речь идет о четырех направлениях.

В программу попали рейсы Нижний Новгород – Ижевск, Пенза – Ижевск, Самара – Ижевск (все авиакомпании АО «Авиа Менеджмент Груп») и Уфа – Ижевск (ГУП Оренбургской области Международный аэропорт «Оренбург».

Первый три рейса будут осуществляться на самолете Пилатус ПС-12, в котором 8 посадочных кресел, а из столицы Башкирии в Удмуртию будет летать двухмоторный Let L-410 Turbolet.

Частота полетов в неделю будет варьироваться от двух до пяти.