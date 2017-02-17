США. Знаменитый голливудский актер Киану Ривз заявил, что не собирается становиться отцом. Об этом пишет МИР24.

«Мне 52 года, уже слишком поздно. Я не собираюсь становиться отцом, с этим покончено», - приводит издание слова артиста.

Киану Ривз известен широкой публике по ролям в фильмах «Матрица» и «Константин». Он никогда не был женат, но сожительствовал с коллегой Дженнифер Сайм. В 1999 году она родила ему дочь, но девочка появилась на свет мертвой. Через некоторое время сама Дженифер Сайм погибла в автокатастрофе.