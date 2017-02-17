Ижевск. Удмуртия. Противоразмывные поезда сформируют в Удмуртии в преддверии весеннего паводка. Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги, при необходимости состав будет выезжать на перегоны для оперативной ликвидации последствий подтопления.

«В составе противоразмывного поезда крытые вагоны с инструментами и грузовые платформы с щебнем, песком, бутовым камнем, пиломатериалами, бревнами», - говорится в сообщении.

Отметим, что такие поезда сформируют на станциях Агрыз, Ижевск, Игра, Ува, Сарапул Чернушка и Красноуфимск.

Также в марте вскроют водоотводные канавы и проверят готовность техники (бульдозеров, кранов, самосвалов). Помимо этого, совместно с администрациями муниципальных образований и владельцами осмотрят все 16 плотин, находящихся на территории Ижевского региона горьковской магистрали.

По плану ГЖД все подготовительные мероприятия должны завершить к 1 апреля.