Москва. 72% россиян поддержали предложение штрафовать водителей и кондукторов за высадку безбилетных детей на мороз. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В случае обнаружения в салоне общественного транспорта несовершеннолетних без билета 79% опрошенных считают наиболее приемлемым выходом разрешить ему доехать до нужной остановки бесплатно.

Против введения штрафов высказались 25%. Менее половины россиян посчитали нужным наказывать родителей, чьи дети ездят в транспорте без проездного, билета или денег.

Напомним, в декабре в Перми водитель высадил ребенка в лесу в 21-градусный мороз.