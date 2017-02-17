Ижевск. Удмуртия. 40 девушек поборются за звание «Мисс Ижевск». Об этом на пресс-конференции журналистам рассказали организаторы конкурса красоты.

«Мисс Ижевск» пройдет в столице Удмуртии впервые. На участие в нем было подано около 80 заявок, из них отобрали 40. Возможность попробовать себя в «Мисс Ижевск» была не только у ижевчанок, а у всех девушек республики.





Светлана Чернова Фото:missizhevsk.ru

15 января в театре «Молодой человек» прошел кастинг среди девушек. Требования к конкурсанткам: возраст от 16 до 22 лет включительно, рост от 173 см, незамужние, без вредных привычек, проживающие на территории Удмуртии.





Валерия Каманчаджян Фото:missizhevsk.ru

18 февраля состоялось пре-жюри, на котором конкурсантки представят свои творческие номера. Жюри определит 10 возможных полуфиналисток.

25 февраля - финальный гала-концерт в 18:00 в ДК «Металлург», где девушки будут дефилировать в купальниках и бальных платьях.

Все болельщики и зрители конкурса смогут поучаствовать в выборе 10 финалисток, проголосовав за них на сайте миссижевск.рф до 24 февраля включительно. В итоге 10 финалисток будут выбраны путем народного голосования, остальные 10 - членами жюри. Из них определят «Мисс Ижевск», «Вице-Мисс Ижевск» и «вторая Вице-Мисс Ижевск». Такая схема отбора участниц аналогична с правилами федерального конкурса красоты.





Елизавета Слепова Фото:missizhevsk.ru



Отметим, что на «Мисс Россия» может попасть любая из 40 конкурсанток, которую выберут организаторы конкурса.

Также отмечается, что «Мисс Ижевск» станет ежегодным событием.