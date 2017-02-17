Киев. Украина. Киев столкнулся с серьезными трудностями при подготовке к проведению «Евровидения». Об этом пишут Известия.

Творческая команда, которая занималась организацией конкурса на Украине, в полном составе прекратила работу над проектом. Причиной называют обвинения в коррупции и неэффективном управлении. В частности, серьезные разногласия и непонимание между организаторами и властями страны возникли в отношении тендеров на строительство павильона для проведения конкурса и городка для гостей.

Напомним, в декабре 2016 года сообщалось, что вместо Киева «Евровидение-2017» может принять Москва, поскольку оргкомитет конкурса сомневается в финансовой состоятельности украинской столицы.