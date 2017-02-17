Глазов. Удмуртия. Ректором глазовского педагогического института избрали Янину Чиговскую-Назарову. Об этом на своей странице написал помощник депутата Госдумы России Алексея Загребина Леонид Гонин.

«Ректором ГГПИ избрали Янину Чиговскую-Назарову - 83 голосов», - написал Гонин.

Leonid Gonin - Ректором ГГПИ избрали Янина... | Facebook

Ранее Чиговская-Назарова исполняла обязанности ректора. Помимо нее на пост претендовали начальник центра информатизации и грантовой деятельности, доцент кафедры математики и информатики Олег Данилов и Ирина Рубанова – исполняющая обязанности проректора по учебной работе, доцент кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин.

Наша справка:

Янина Чиговская-Назарова - родилась 4 марта 1967 года. Отец – профессиональный военный, участник боевых действий в Афганистане. Мать – до выхода на пенсию работала старшим диспетчером на железной дороге.

В 1989 году с отличием закончила Глазовский государственный педагогический институт. Специальность – преподаватель русского языка и литературы.

С 1990 по 2014 годы являлась председателем студенческой профсоюзной организации.

С 1989 года работала ассистентом кафедры русского языка и литературы. В 2001 году защитила кандидатскую диссертацию в Пермском государственном университете. Кандидат филологических наук. С 2002 года является доцентом кафедры русского языка и литературы.

С 2003 года избрана депутатом Глазовской городской Думы. С сентября 2015 года по настоящее время является депутатом Глазовской городской Думы VI созыва - председателем постоянной комиссии Глазовской городской Думы по образованию, культуре, делам молодежи и национальной политике.

С 2004 по 2014 годы являлась проректором по воспитательной и социальной работе Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко.

В 2014 году назначена и.о. ректора Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко.