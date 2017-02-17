Хуэйчжоу. Китай. Из дедушки в бабушку превратился 72-летний житель Китая. Об этом сообщает LetNews.

Пенсионеру внедрили грудные импланты и сделали операцию по вагинопластике. Как говорит сам пациент, он очень давно хотел стать женщиной.