Якутск. В Якутске пятеро работников золотодобывающего предприятия пытались похитить золотые слитки. Как передает РИА ФАН, драгметалл конфисковали сотрудники МВД и Росгвардии.

Два золотых слитка правоохранители нашли в остановленном ими маршрутном междугороднем такси под пассажирским сиденьем. Вторую партию похищенного драгоценного металла отыскали в легковом автомобиле, следующем в противоположном направлении. В упаковке от лекарства оказалось 900 грамм природного золота.

Общая стоимость находки составила 5,5 млн рублей. В отношении недобросовестных работников возбудили уголовное дело.