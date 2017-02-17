Ижевск. Удмуртия. Прощание с депутатом Госсовета Удмуртии 2-го созыва, адвокатом Сергеем Беркутовым состоится в Ижевске, 18 февраля. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил его сын.

Траурное мероприятие пройдет с 10:00 до 11:00 по адресу Буммашевская, 7а. Погребение адвоката состоится в 11:50 на кладбище в Хохряках.

Сергей Беркутов избирался депутатом Госсовета Удмуртии 2-го созыва. С 2006 года и по настоящее время работал адвокатом специализированной коллегии адвокатов Удмуртской Республики.

Сергей Георгиевич Беркутов родился 3 апреля 1962 года. Получил высшее образование.

С 1994 по 1998 год был депутатом Городской думы Ижевска.

С 1999 по 2003 год был депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики.

Адвокат, член специализированной коллегии адвокатов Удмуртской Республики.