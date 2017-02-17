Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на центральной площади состоится праздник «Широкая масленица». Как рассказала на пресс-конференции начальник управления по культуре и туризму администрации города Екатерина Коновалова, гуляния пройдут 25 февраля.

В церемонии открытия праздника примет участие театр «Молодой человек». По словам директора молодежного театра Елены Столовой, особенностью праздника в этом году станет парад масленичных кукол.

«Парад пройдет по Центральной площади во главе с символом года - петухом. А скоморохи будут предлагать участникам праздника написать на праздничных открытках обо всех своих невзгодах и бедах, и положить открытки в карман масленицы. И под заклинание все наши печали и невзгоды сгорят в масленичном огне», - рассказала Елена Столова.

С 12:00 до 16:30 пройдет удмуртский праздник «Тол келян» («Проводы зимы». Здесь выступят национальные коллективы республики.

Гости «Широкой Масленицы» смогут принять участие в народных забавах, играх, конкурсах на ловкость и смелость: бег в мешках, метание валенок, хоккей с метлами, масленичный столб, бой с мешками на бревне, народный керлинг. Состоятся показательные выступления и мастер-классы по фигурному катанию, хороводы, конкурс частушек, богатырские игры.

Торжественное открытие «Широкой Масленицы» будет проходить на главной сцене в 14:00, а проводы зимы с сожжением чучела и встреча весны – в 16:00.