Челябинск. Следователи Челябинска завершили расследование уголовного дела в отношении серийного насильника-педофила. Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного управления СКР.

В 2014-2016 годах 37-летний Вадим Есипов совершил 22 преступления, в том числе сексуального характера в отношении малолетней девочки. По версии следствия, 16 августа 2016 года он напал на 7-летнюю жительницу Челябинска и изнасиловал ее. Также следователи доказали его причастность в нападении еще на семерых потерпевших. Всего Вадиму Есипову вменяется совершение 22 преступных эпизодов.

Уголовное дело, в рамках которого провели более 100 экспертиз и опросили более 500 человек, направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Вадима Есипова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»), пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), частью 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»), пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия»), пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») и частью 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»).

За совершенные преступления преступнику грозит до 20 лет тюремного заключения.