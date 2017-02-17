Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя плавно подходит к своему завершению. С 13 по 17 февраля в республике произошло много интересного, однако, корреспонденты информационного агентства «Сусанин» выделили для своих читателей наиболее важные события.

Пара строк #6: что произошло в Удмуртии за неделю

Удмуртия вошла в топ-10 регионов, где меньше всего пропускают пешеходов на «зебре». Доля штрафов за это нарушение составила почти 5%.

Экс-депутат Гордумы Ижевска Ильдар Мавлутдинов обжаловал приговор суда. Ранее его признали виновным в убийстве бизнесмена Алексея Малахова.

В Ижевске открыли мост через реку Карлутку в районе улицы Грибоедова. К лету на объекте установят асфальтобетонные подходы.

«АвтоВАЗ» может перенести производство Lada Granta из Ижевска в Тольятти. Завод хочет увеличить производство Lada Vesta в столице Удмуртии.

Хоккеисты «Ижстали» за тур до конца «регулярки» вернулись в зону плей-офф. Для продолжения борьбы за Братину «сталеварам» нужно обыграть «Дизель».