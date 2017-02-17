Германия. Немецкая сеть супермаркетов представила рекламный ролик о «толстом Икаре». Об этом пишет Sostav.

В видео продуктовая сеть выразила поддержку всем полным людям, мечтающим похудеть. Ролик «Eatkarus» повествует о толстом мальчике, грезящем о полете.

EATKARUS - EDEKA Werbung #issso

Его попытки взлететь не приводили к усеху, поскольку ему мешал лишний вес. Когда мальчик увидел, что птица ест не принятую в обществе нездоровую пищу, а ягоды, он решил придерживаться такого же питания. Вскоре он добился успеха: герой ролика заметно постройнел и, наконец-то, взлетел.