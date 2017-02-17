Казань. Татарстан. В Татарстане скончался девятиклассник, в глаз которому выстрелил одноклассник. Как пишет Татар-Информ, инцидент произошел на уроке.

Мальчик скончался в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) в Казани, куда его доставили из Нижнекамска. 11 февраля в глаз ребенку выстрелил одноклассник, сидевший с ним за одной партой. Пострадавшего сразу же госпитализировали в татарскую столицу. Чтобы извлечь пулю, ему провели две сложнейшие операции. Несмотря на усилия врачей, подросток скончался в послеоперационный период от осложнений, повлекших остановку сердца.

По информации издания, школьник из Нефтекамска купил пневматический пистолет , который при обнаружении отобрал у него отец. Подросток выкрал его и отдал товарищу на хранение. Последний принес его в школу 11 февраля и не предупредил, что тот заряжен. Играясь, владелец оружия случайно выстрелил и попал соседу по парте в глаз. Это произошло на уроке, когда учительница вышла из кабинета.

Известно, что конфликта между одноклассниками не было.