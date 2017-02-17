Ижевск. Удмуртия. Новым директором по внешним коммуникациям концерна «Калашников» стала София Иванова. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

София Иванова будет отвечать за создание и внедрение коммуникационной стратегии концерна, развитие новых форматов и каналов коммуникации, продвижение концерна в стране и за рубежом.

Наша справка:

София Иванова родилась в 1983 году в Пскове. Окончила Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление». Более 10 лет работает в сфере коммуникаций. В 2015 году признана лауреатом премии «Медиа менеджер России». Входит в ТОП 1000 российских менеджеров по версии газеты «Коммерсант» (2015, 2016), в 2016 году стала лидером рейтинга директоров по общественным и корпоративным связям в категории «медиабизнес».

С 2013 по 2017 год являлась PR - Директором группы компаний Rambler&Co, отвечала за коммуникации крупнейших медиа проектов и сервисов.