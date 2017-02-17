США. До конца 2017 года автоконцерн Ford начнет тестировать новый сервис, который в реальном времени будет предупреждать водителей о дорожных ямах. Об этом пишет Life.

Чтобы информация о состоянии дорог была как можно полнее, все владельцы навигаторов смогут вносить дополнения и изменения, которые будут ту же передаваться всем остальным.

Более того, в компании Ford планируют разработать сервис, который будет настраивать подвеску с учетом дорожного покрытия. Сроки выхода обеспечения в автоконцерне не раскрывают.