Ямал. Археологи Научного центра изучения Арктики обнаружили странные древние захоронения палеолита на территории памятника Юръ-Яха на Ямале. Об этом сообщает МИР24.

Специалисты раскопали несколько разграбленных могил 40-летнего мужчины и трех женщин в возрасте от 18 до 25 лет, которые достаточно хорошо сохранились.

Необычным оказалось несколько фактов. Во-первых, в этом регионе находили ранее жилье, оружие и утварь, а не людей. Во-вторых, позы, в которых были погребены найденные тела, совершенно нетипичны для тундры. Их похоронили в скрюченном положении, тогда как на Ямале принято было хоронить людей прямо.

Анализ ДНК установил, что мужчина страдал целым рядом патологических заболеваний и, скорее всего, голодал. А после смерти его тело сожгли, чего никогда не случалось в средневековых некрополях.

Найденные женщины были очень маленькими и худыми. Ученые предполагают, что они тоже были больны, отчего и умерли в раннем возрасте.