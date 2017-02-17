Кизнер. Удмуртия. Более 76% химического оружия из общего объема запасов отравляющих веществ уничтожили в Кизнере. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

Полпред Президента Михаил Бабич в пятницу, 17 февраля, провел рабочую встречу в Кизнере, где обсуждались вопросы, касающиеся действующего объекта по уничтожению химоружия. Он рассказал, что его полная ликвидация должна завершиться не позднее декабря 2018 года. Отметим, что «Кизнер» остается единственным предприятием, где продолжается этот процесс.

Полномочный представитель подчеркнул, что все работы ведутся со значительным опережением графика.

«Вопросы, которые у нас остаются на повестке дня помимо самого процесса уничтожения химического оружия – это выработка и принятие программы по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия. Программа сейчас проходит согласование в Правительстве Российской Федерации и, соответственно, с 2018 года уже в программном варианте должна начать реализовываться. Пока мы ориентируемся на то, что процесс ликвидации последствий хранения и уничтожения химического оружия должен занять 5-6 лет. Но за счет технологических решений, которые сейчас разрабатываются, вполне возможно, что этот срок нам удастся сократить», - сказал Михаил Бабич.

В этом году также планируется продолжить создания объектов социальной инфраструктуры в Кизнерском районе, будет завершено строительство противоэрозийных сооружений на реке Люга с прудом-накопителем.

Напомним, что о возобновлении уничтожения химоружия в Кизнере сообщили в январе этого года.

Также ранее сообщалось о сокращении сроков уничтожения химического оружия на год, до декабря 2017 года.