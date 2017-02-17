Ижевск. Удмуртия. Бывшую супругу сотрудника МЧС России по Удмуртии и троих её детей выселят из служебного жилья в понедельник, 20 февраля. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказали в пресс-службе Первомайского суда Ижевска.

«Ей отказали в приостановлении исполнительного производства по делу, и об отсрочке исполнения решения суда о выселении её из ведомственного жилья. Эти требования рассматривали в рамках одного требования. До понедельника она должна освободить квартиру», - рассказала пресс-секретарь Первомайского суда Ижевска Ольга Порцева.

Напомним, что ранее многодетная мать Есения Мечтаева написала петицию с просьбой помочь ей и не допустить выселения. В настоящее время ее поддержали уже более 85 тыс. человек.

«Мой муж - военнослужащий, подполковник МЧС, ветеран боевых действий, с девятнадцатилетней выслугой - бросил меня и моих троих детей (7, 9 и 14 лет). Квартиру получил только на себя, а нас с детьми выселяют на улицу в мороз в пятидневный срок из служебной квартиры. Жилья своего нет», - написала женщина в петиции.

Однако представители регионального управления МЧС её слова опровергли. Дело в том, что Мечтаева и её дети прописаны в доме в селе Дивеево Нижегородской области. По словам заместителя начальника главного управления МЧС России по Удмуртии Евгения Шутова, там есть все условия для благополучной жизни семьи.